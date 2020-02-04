Трех подростков задержали в Ижевске по подозрению в серии угонов

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:21:56+03:00

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В Ижевске задержали трех подростков (по 17 и 18 лет), которых подозревают в угоне автомобилей. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, «орудовали» злоумышленники в Ленинском районе города.

- Установлено, что подозреваемые в ночное время проникали в автомобили ВАЗ, припаркованные около жилых домов. Путем смыкания проводов злоумышленники запускали двигатели и уезжали, а машины затем оставляли недалеко от мест совершения преступлений, - говорится в сообщении.

Уже установлена причастность несовершеннолетних к 4 угонам. Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU