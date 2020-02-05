36-летнего мужчину разыскивают в Удмуртии

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:15:03+03:00

Он пропал еще 18 января

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В Удмуртии пропал 36-летний Сандалов Иван Михайлович. Еще 18 января он, около 01:30 вышел из автомобиля и ушел в неизвестном направлении. Инцидент произошел близ с.Ягул, сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Мужчина был одет в черно-коричневую вязаную шапку, черную кожаную куртку с капюшоном, синие джинсы и черные туфли. Рост Ивана 165 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы короткие, светло-русые. Нос искривлен вправо. На левой руке шрам.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (951) 195-29-71 (горячая линия поисково-спасательного отряда) либо 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU