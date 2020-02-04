2020-02-04T15:17:54+03:00
Общество

Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки

За ночь дорожники вывезли более 10,5 тысячи кубических метров снега
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки: порядка 7 миллиметров при среднемесячной февральской норме 21 мм. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Дорожными службами за ночь вывезено более 10,5 тысяч кубических метров снега. Всего с начала зимнего сезона с городских улиц в Ижевске вывезено 310 тысяч кубометров. Это половина от прошлогоднего объема вывезенного снега и более половины объема снега, вывезенного в сезон 2017-2018 годов, – добавляют в администрации.

Отметим, что сейчас город в чистоте содержат несколько подрядных организаций: МУП «ДРЭУ», ООО «Радонеж», ООО «СТРОЙ 18», ООО «ИжАвтоСнаб».

Автовладельцам рекомендуется не оставлять автомобили вдоль дорог в ночное время, так как это препятствует работе дорожной техники и мешает качественной уборке снега. Кроме того, организациям, предприятиям, управляющим компаниям рекомендуется вывозить снег со своих территорий на снегосвалку, а не складировать его на муниципальной земле. Глава города поручил Управлению муниципальной милиции пресекать подобные нарушения.

Вниманию горожан!

В случае неудовлетворительного исполнения подрядчиками работ по содержанию дорог, других территорий горожанам необходимо обращаться в следующие службы:

- Служба 072 города Ижевска, с городского телефона - 072, с мобильного - 998-072 (круглосуточно).

- МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства», телефон 78-72-78 (круглосуточно). Кроме этого, ижевчане могут направить свое обращение о нарушениях через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города www.izh.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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