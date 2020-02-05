Бабушка умершего в Ижевске Децла не знает о кончине внука
Об этом рассказала мама артиста
ФОТО: Официальная страница артиста во ВКонтакте
Изменить размер текста:
Бабушка скончавшегося год назад в Ижевске Децла до сих пор не знает о кончине своего внука. Об этом мама артиста Ирина Толмацкая рассказала телеканалу «Звезда»:
- Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком.
Из-за болезни бабушка Кирилла плохо слышит и понимает.
Напомним, Децл умер после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Рекордное количество осадков выпало в Ижевске за последние сутки
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»