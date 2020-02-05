Бабушка умершего в Ижевске Децла не знает о кончине внука

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:52:30+03:00

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Бабушка скончавшегося год назад в Ижевске Децла до сих пор не знает о кончине своего внука. Об этом мама артиста Ирина Толмацкая рассказала телеканалу «Звезда»:

- Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком.

Из-за болезни бабушка Кирилла плохо слышит и понимает.

Напомним, Децл умер после концерта в Ижевске из-за острой сердечной недостаточности.

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ИСТОЧНИК KP.RU