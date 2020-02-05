Минувшей ночью с улиц Ижевска вывезли 12 тысяч кубометров снега

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:20:42+03:00

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С улиц Ижевска минувшей ночью вывезли 12 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает пресс-служба города.

- В городе работало более 150 единиц техники, в том числе 73 самосвала и 31 фронтальный погрузчик.Снег вывезли с улиц Кирова, Магистральная, К. Маркса, Свободы, Лихвинцева, Наговицына, Песочная, Удмуртская, 5-я Подлесная, Нижняя, Новошестнадцатая, 12-я, 15-я, К. Герда, Молодежная, Ворошилова, Труда, Пастухова, Свердлова, Воткинское шоссе, переулок Широкий, - говорится в сообщении.

5 февраля продолжится работа по расчистке дворов, поэтому водителей просят не парковать машины на улицах: Воткинское шоссе 124, 126, 128, В. Сивкова 152, 90, 88, 86, 107, 109, 101, Пастухова 37, 57, 59, 84, Пушкинская 171, 162, 144, Удмуртская 204, 189, Ленина 34, 36, 38, Коммунаров 199, 204, Советская 24а, Коммунаров 197,189-188,192, Ленина 50, 94, Воровского 124, К. Маркса 124, Красноармейская 128, И. Закирова 5,7,14,16,20, 40 лет Победы 146, 144, 144а, Шишкина 1а, Репина 23, 25, 27, 2, 30, Редукторная 12, 14 16, 18, С. Ковалевской 12, 16, Авангардная 20.

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ИСТОЧНИК KP.RU