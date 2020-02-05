2020-02-05T10:35:07+03:00
Общество

Средняя зарплата в Удмуртии за 11 месяцев 2019 года составила 33438 рублей

В прошлом году эта цифра была меньше на 6,1%
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии средняя зарплата за 11 месяцев 2019 года составила 33438 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

- В ноябре 2019 года в среднем зарплата по республике составила 34141 рубль. С учётом индекса потребительских цен реальная начисленная заработная плата в сравнении с ноябрем 2018 года увеличилась на 2,6%. При этом уровень оплаты труда в январе-ноябре 2019 года Удмуртия среди 14 субъектов ПФО традиционно находится на 6 месте после Пермского края, Татарстана, Башкортостана, Самарской и Нижегородской областей, - говорится в сообщении.

Так зарплата работников, занимающихся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством и рыбоводством составила 24384 рубля, этот показатель в 1,4 раза ниже среднего уровня зарплаты по республике. Традиционно высокая заработная плата наблюдалась в организациях по добыче полезных ископаемых - 52032 рубля и финансовой и страховой деятельности - 46840 рублей.

А вот самая высокая зарплата сложилась в Пермском крае (37285 рублей), наименьшая - в Саратовской области (27705 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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