Ижевчанку задержали по подозрению в покушении на мошенничество
Полицейские задержали 24-летнюю жительницу Ижевска по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Установлено, что в октябре 2019 года подозреваемая обратилась в микрофинансовую интернет-организацию для получения денежного займа. При оформлении заявки она указала данные двоюродной сестры. В выдаче займа мошеннице было отказано, далее она несколько раз пыталась подать заявки, но ей так же было отказано, - сообщает пресс-служба.
Сотрудники компании связались с девушкой, на которую пытались оформить заем, она сообщила, что заявки не оставляла и обратилась в полицию.
На данный момент возбуждено уголовное дело, сумма, которую подозреваемая пыталась получить, составила 55 тысяч рублей. Девушка находится под подпиской о невыезде, теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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