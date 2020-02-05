2020-02-05T11:14:32+03:00
Происшествия

Двух жителей Удмуртии подозревают в сбыте психотропных веществ

Они пытались провести в Нижегородскую область 1,5 кг вещества
Дмитрий Бикин
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Кстове задержали двух жителей Удмуртии, которых подозревают в сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области. Мужчин 33 и 35 лет задержали, когда они перевозили 1,5 килограмма психотропных веществ.

– По версии следствия 24.01.2020 ранее судимые приятели с целью осуществления незаконного сбыта психотропных веществ на территории Российской Федерации, перевозили его на автомобиле. Однако свой преступный умысел до конца довести не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции, психотропное вещество изъято, – говорится в сообщении.

Сейчас мужчины заключены под стражу на период следствия. Если их вина будет доказана, то им грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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