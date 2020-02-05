Открытый гроб и заброшенный крематорий: что обнаружили искатели умерших душ в Ижевске?

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:51:09+03:00

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Искатели паранормальных явлений из Ижевска отправились в здание заброшенного крематория. Такое видео опубликовал на своем YouTube канале Дмитрий Солодянкин.

По дороге в здание группа молодых людей прошла через кладбище, в конце которого нашла заброшенный ящик, а внутри него - гроб.

– Ребят, мы нашли гроб... По-моему, выпуск обещает быть интересным, – комментирует молодой человек. – Помимо того, что мы нашли гроб, мы нашли его рядом с помойкой. Просто представьте себе ситуацию, на мусорке лежит гроб, возле кладбища. Зачем он там лежит? Как так получилось, что гроб не понадобился?

Однако ничего паранормального под крышкой молодые люди не нашли. Внутри лежал мусорный пакет, судя по описанию – с какими-то запчастями.

Полностью ролик смотрите на канале Дмитрия.

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ИСТОЧНИК KP.RU