Могут ли жители Ижевска заразиться коронавирусом от экзотических животных

5 Февр. 2020 2020-02-05T18:02:17+03:00

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Какие экзотические животные могут переносить коронавирус и могут ли они заразить жителей Ижевска? На этот и не только вопрос ответили специалисты ветклиники «Гуффи» Галина Щучко и Виктория Чазова в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Специалисты ветклиники «Гуффи» рассказали, переносят ли экзотические животные коронавирус 00:00 00:00

Также специалисты рассказали, каких животных нельзя держать у себя дома.

- Среди змей – это королевские кобры и древесные ужи. Среди ящериц можно хамелеонов, но нельзя комодских варанов. Среди пауков запрещено держать черных вдов и всех видов тарантулов. Среди птиц запретили держать всех видов филинов и кивиобразных, - рассказали специалисты.

Что касается коронавируса, то, по словам экспертов, на данный момент достоверных данных еще нет и неизвестно, как этот вирус появился, пока рано обвинять экзотических животных.

О чем еще рассказали ветеринары, можно послушать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU