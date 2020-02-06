Завод «Ижсталь» на 11% увеличил поставки автомобилестроителям
ПАО «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в 2019 году отгрузило предприятиям автомобилестроения почти 48 тыс. тонн металлопродукции, что на 11% превышает отгрузку 2018 года.
Завод поставляет металл таким крупным предприятиям автопрома, как ГАЗ, УАЗ, МАЗ, Минский тракторный завод, КамАЗ. Также среди традиционных потребителей ижсталевского металла – ведущие отечественные производители комплектующих для различных транспортных средств.
«Ижсталь» поставляет представителям автомобильной отрасли металлопродукцию из широкого спектра марок стали, в том числе высоколегированных, из которых производят ответственные детали машин и механизмов.
- Доля автомобилестроителей в общем объеме реализации завода превышает 19%. Мы ценим партнерские отношения с ними и готовы к расширению сотрудничества, – отметил директор по сбыту ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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