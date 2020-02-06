2020-02-06T17:09:58+03:00
Общество

Командный Кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Ижевске

Трансляцию с мероприятия проведет МАТЧ ТВ
Людмила Куликова
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Фото: архивФото: архив
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В марте 2020 года в Ижевске пройдет командный Кубок России по боксу среди мужчин. На состязания приедут представители федеральных округов. Об этом IZHLIFE в эксклюзивном интервью рассказал руководитель АНО «Дирекция Федерации бокса России в Приволжском федеральном округе» Сергей Стрелков.

- Это будет одно из главных событий для региона, посвященное 75-летию Великой Победы. Все детали пока раскрывать не буду, очень много интересного планируем, и это будет действительно очень значимое событие. Соревнования будут проходить в «Молодежном», финал – в цирке, - отметил Сергей Стрелков.

По его словам, соревнования смогут увидеть все желающие, специально для этого в Ижевск приедет съемочная команда телеканала МАТЧ ТВ (12+), которая проведет онлайн-трансляцию. - Этот турнир не проводили много лет. Мы его возродили и сделали жеребьевку и сетку настолько интересными, что Федерация бокса хочет перенять наш опыт и провести подобный Кубок мира, - подытожил Сергей Стрелков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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