К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету
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К столетию государственности Удмуртской республики Банк России выпустит памятную монету из серебра. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртской республики.
- Нумизматы смогут заполучить в свою коллекцию монету номиналом в 3 рубля. Всего Центробанк выпустит 3000 таких монет, - сообщает пресс-служба.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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