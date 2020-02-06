К столетию Удмуртии выпустят памятную серебряную монету

6 Февр. 2020 2020-02-06T05:45:07+03:00

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К столетию государственности Удмуртской республики Банк России выпустит памятную монету из серебра. Об этом сообщает пресс-служба Главы и правительства Удмуртской республики.

- Нумизматы смогут заполучить в свою коллекцию монету номиналом в 3 рубля. Всего Центробанк выпустит 3000 таких монет, - сообщает пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU