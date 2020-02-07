2020-02-07T08:54:55+03:00
Общество

Стартовала «Спартакиада-2020» ОАО «Удмуртнефть»

От предприятия примут участие 12 спортивных команд
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12 спортивных команд структурных подразделений и дочерних обществ «Удмуртнефти» приняли участие в церемонии открытия 41-й корпоративной спартакиады.

На СОЛК им. Галины Кулаковой также прошли соревнования по лыжным гонкам и турнир по хоккею на валенках.

В этом году вступили в силу новые правила спартакиадного движения компании. Добавлены виды, сняты ограничения по количеству участников, возобновлён турнир по волейболу среди женщин. Нефтяники будут состязаться в 15 видах спорта. В их числе конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, лёгкая атлетика, футбол, волейбол, перетягивание каната и другие.

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Ежегодно спартакиадное движение развивается. Для сотрудников действуют льготные условия при посещении спортклубов, тренажёрных залов и бассейнов. Растёт уровень и количество объектов, где тренируются участники спортивной сборной ОАО «Удмуртнефть».

«Спартакиада объединяет коллектив и заряжает энергией на производственные достижения», – отметил генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» Андрей Топал.

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Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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