Группу молодых людей в Удмуртии подозревают в незаконном обороте наркотиков

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:51:15+03:00

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В Удмуртии была выявлена группа молодых людей, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ПФО.

- Установлено, что двое ранее судимых местных жителя занимались распространением «закладок». Через интернет они узнавали, где находится партия и забирали для дальнейшей расфасовки. В очередной раз, приехав к тайнику, один из подозреваемых выкопал из снега сверток и пошел к машине, в этот момент злоумышленники были задержаны, - сообщает пресс-служба.

При задержании один подозреваемый оказал сопротивление полицейскому. На данный момент в отношении задержанных составлены административные протоколы за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Полицейские изъяли наркотическое вещество растительного происхождения, массой 730 граммов. Возбуждено уголовное дело. Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU