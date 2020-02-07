2020-02-07T08:41:49+03:00
Общество

Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

С начала года в городе выявили почти 200 пьяных водителей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске сотрудники ГИБДД проведут рейд с целью выявления пьяных водителей. Об этом сообщает отдел УГИБДД МВД по городу.

- Проверки пройдут 7 февраля. Водителей просят с пониманием отнестись к подобным мероприятиям, так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2020 года только на территории Ижевска сотрудниками полиции выявлено и исключено из процесса дорожного движения почти 200 водителей, управлявших машиной в нетрезвом виде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Исполняющий обязанности начальника отдела УГИБДД по Удмуртии рассказал, где расположат макеты патрульных машин.

- В исправительную колонию Удмуртии местная жительница пыталась пронести телефоны необычным способом.

- Помните малыша, которого нашли в ижевской квартире у тела умершей матери? Так вот, уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка рассказала, что сейчас с мальчиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Перу в декабре 2019 года без вести пропал в Ижевске
Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам
Группу молодых людей в Удмуртии подозревают в незаконном обороте наркотиков
Двоих жителей Удмуртии осудили за рыбалку на особо охраняемой территории в Татарстане
Стартовала «Спартакиада-2020» ОАО «Удмуртнефть»
Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске
Агитационный поезд «Эшелон Победы» пройдет через Ижевск
Тол Бабай из Удмуртии записал видеообращение для жителей Бурятии
Худрук коллектива «Бурановские бабушки» в Удмуртии исполнила частушку про коронавирус
Биатлонист из Удмуртии занял призовое место в рамках чемпионата России по биатлону
Командный Кубок России по боксу среди мужчин пройдет в Ижевске
Зажатую между деревом и забором собаку спасли в Удмуртии
Баскетбольный клуб «Родники» из Ижевска выиграл у «Урала»
Кто обязан чинить сломанные домофоны в домах Ижевска?
Ремонт заброшенного корпуса УдГУ начнется в 2020 году
Исполняющий обязанности начальника отдела УГИБДД по Удмуртии рассказал, где расположат макеты патрульных машин
«Пирожные с секретом»: на территорию исправительной колонии в Удмуртии пытались пронести телефоны
За 2019 год в Ижевске каждое 20-е ДТП произошло по вине пьяных водителей
«Угрожал убийством и изнасиловал»: в Удмуртии осудили местного жителя
Спасенный в декабре малыш из Ижевска находится в семье тети
30-летний житель Удмуртии битой избивал 9-летнего пасынка
В закрытом кафе у резиденции главы Удмуртии расположится туристско-информационный центр
Завод «Ижсталь» на 11% увеличил поставки автомобилестроителям
43-летнего жителя Ижевска осудят за растление малолетнего ребенка
Глава Удмуртии назначил советника по международным связям
У пенсионера из Удмуртии похитили почти миллион рублей
«Ижсталь» проиграла команде из Тюмени
Информационные табло перепутали местами на Центральной площади Ижевска
Организовано медицинское наблюдение для граждан, прибывающих в Удмуртию из Китая