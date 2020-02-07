Массовые проверки водителей на трезвость пройдут в Ижевске

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:41:49+03:00

С начала года в городе выявили почти 200 пьяных водителей

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В Ижевске сотрудники ГИБДД проведут рейд с целью выявления пьяных водителей. Об этом сообщает отдел УГИБДД МВД по городу.

- Проверки пройдут 7 февраля. Водителей просят с пониманием отнестись к подобным мероприятиям, так как действия сотрудников Госавтоинспекции направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, - говорится в сообщении.

Напомним, что с начала 2020 года только на территории Ижевска сотрудниками полиции выявлено и исключено из процесса дорожного движения почти 200 водителей, управлявших машиной в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU