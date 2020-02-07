Чаще всего к сети DOM.RU Wi-Fi подключаются по четвергам и пятницам

7 Февр. 2020 2020-02-07T09:56:00+03:00

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В 2019 году в сети общедоступного Wi-Fi телеком-оператора «Дом.ru» зарегистрировано 51 млн подключений. За год почти 15 млн уникальных пользователей потребили порядка 12 430 тысяч терабайт трафика (сопоставимо с онлайн-просмотром 9,1 млн фильмов в Full HD).

Чаще всего сетью DOM.RU Wi-Fi пользовались жители Санкт-Петербурга (более 5 млн подключений), Перми (4 млн), Нижнего Новгорода (3 млн), Набережных Челнов, Екатеринбурга, Кирова, Волгограда и Оренбурга (более 2 млн). В Ижевске зафиксировано более 800 тысяч подключений.

Самыми активными днями стали пятница, четверг и среда с 14 до 16 часов. Более 90% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 7% – с планшетов, 2% - с ноутбуков. Каждое четвертое подключение пользователей приходилось на заведения сферы услуг, каждое пятое на заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны), каждое четырнадцатое – на бюджетные учреждения.

Скорость доступа к сети DOM.RU Wi-Fi при гостевом входе составляет до 100 Мбит/c и зависит от количества одновременно подключившихся пользователей, пропускной способности канала и технических характеристик пользовательских устройств.

Системно увеличивая Wi-Fi покрытие, «Дом.ru» в прошлом году организовал беспроводной доступ в сеть в 3,7 тысячах новых точек. Сеть оператора насчитывает более 20 тысяч хот-спотов – это одна из масштабных сетей общедоступного Wi-Fi России. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города, где находятся Зимний дворец, Петропавловская крепость, Казанский собор.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU