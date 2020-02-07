2020-02-07T11:46:03+03:00
Общество

На некоторых улицах Ижевска ограничат движение в выходные

Это связано с проведением фестиваля «Всемирный день пельменя»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Яндекс картыФото: Яндекс карты
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В Ижевске в выходные на некоторых улицах ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба города.

Как сообщает пресс-служба, с 7 по 9 февраля на время проведения фестиваля «Всемирный день пельменя» и массового забега будут установлены знаки «Остановка запрещена» в квадрате проведения мероприятия.

Так, 8 февраля с 11:00 до 15:00 на время любительского забега будет запрещено движение по улицам: Наговицына от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров,

- Лихвинцева от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров,

- 50 лет Октября от ул. Лихвинцева до Карлутской площади,

- Карлутской площади от ул. 50 лет Октября до ул. Коммунаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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