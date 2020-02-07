2020-02-07T13:50:45+03:00
Происшествия

Уголовное дело в отношении замминистра культуры Удмуртии направлено в суд

Чиновника задержали при получении второй части взятки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии направили в суд уголовное дело в отношении замминистра культуры республики. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- Установлено, что чиновник получал деньги за исполнение и продление договора поставки между индивидуальным предпринимателем и одним из учреждений культуры. 17 сентября 2019 года чиновник получил первую часть взятки в размере 140 тысяч рублей. 1 ноября 2019 года при получении второй части взятки в размере 140 тысяч рублей чиновник был задержан сотрудниками ФСБ, - сообщает пресс-служба.

В рамках расследования уголовного дела допрошены бывшие подчиненные обвиняемого. На данный момент наложен арест на имущество чиновника, проведены обыски по месту его жительства.

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде штрафа до 4 млн рублей, лишения свободы сроком от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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