Избитого битой мальчика отправили в детский дом в Удмуртии

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:48:39+03:00

За это время мать ни разу не поинтересовалась судьбой ребенка

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9-летний мальчик, которого почти год избивал сожитель его матери, сейчас находится в детском доме. Об этом «Комсомолке» рассказала уполномоченный при главе Удмуртии по правам ребенка Ольга Авдеева. Его здоровью ничего не угрожает. Мать мальчика ограничили в родительских правах на полгода, поэтому в детском доме он пробудет минимум до апреля.

- Мать ни разу не позвонила, не выразила желания пообщаться с ребенком. В апреле срок истекает, и будет подан иск органами опеки или детским домом, как законным представителем ребенка сегодня, о лишении матери родительских прав. Если суд примет такое решение, ребенок получит статус оставшегося без попечения родителя, - рассказала Ольга Авдеева.

В таком случае органы опеки будут искать мальчику новую семью. По закону такое право в первую очередь получают родственники, но пока непонятно, будут готовы ли они оформить опеку над ребенком.

- Насколько я знаю, у него есть бабушка. Но выразит желание бабушка или нет принять ребенка в семью, сказать пока сложно, - добавила Ольга Авдеева. - Если нет, тогда ребенку будет подбираться семья. Мы сделаем все для того, чтобы ребенок жил пусть в замещающей, но все-таки семье.

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ИСТОЧНИК KP.RU