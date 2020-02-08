Ижевчанина подозревают в мошенничестве почти на 500 000 рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T16:44:51+03:00

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В Ижевске задержали 34-летнего неработающего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, подозреваемый предлагал частным лицам и предпринимателям услуги по переоформлению земельных участков, при этом сообщал о том, что у него имеются связи в соответствующих организациях. Злоумышленник брал с потерпевших оплату за свои услуги, составлял договоры, но их условий не выполнял, услуги не оказывал.

Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемого к четырем фактам мошенничества. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила почти 500 000 рублей. Возбуждены уголовные дела. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU