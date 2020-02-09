Певец из Удмуртии Марк Юсим женился
Певец, музыкант и композитор из Глазова Марк Юсим женился. Фотографии со свадьбы Марка и Екатерины в своем Instagram выложил сегодня его отец Геннадий Юсим.
Напомним, Марк Юсим известен своим участием в Международном конкурсе «Новая волна» в Юрмале. Представляя Россию в музыкальном конкурсе, артист занял третье место.
Фото: instagram Геннадия Юсима
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ИСТОЧНИК KP.RU
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