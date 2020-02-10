2020-02-10T07:00:45+03:00
Общество

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска 15 февраля

Это связано с проведением велопарада
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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На нескольких улицах Ижевска ограничат движение транспорта 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Запрет на движение будет действовать с 13:30 до 14:30 по всему движению велопарада. Велоколонна начнет движение с пер. Северный, следующие точки маршрута — ул. Пушкинская-правая часть ул. Кирова-ул. Песочная-ул. Береговая до спортивного клуба «Купол».

Финиш парада запланирован у монумента «Карающий меч» в парке Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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