Движение транспорта ограничат на нескольких улицах Ижевска 15 февраля
На нескольких улицах Ижевска ограничат движение транспорта 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Запрет на движение будет действовать с 13:30 до 14:30 по всему движению велопарада. Велоколонна начнет движение с пер. Северный, следующие точки маршрута — ул. Пушкинская-правая часть ул. Кирова-ул. Песочная-ул. Береговая до спортивного клуба «Купол».
Финиш парада запланирован у монумента «Карающий меч» в парке Кирова.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
48 подтвержденных случаев гриппа зафиксировано в Удмуртии
Кто выступит на фестивале «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»