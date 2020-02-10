2020-02-10T06:28:17+03:00
Общество

48 подтвержденных случаев гриппа зафиксировано в Удмуртии

Эпидпорог не превышен
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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48 подтвержденных случаев гриппа зафиксировано в Удмуртии, в том числе у 24 детей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Удмуртии Марию Галееву.

По прогнозам медиков, небольшой рост заболеваемости продолжится и на этой неделе, а потом пойдет на спад.

Все республиканские медицинские учреждения обеспечены необходимым оборудованием и материалами для лечения пациентов с диагнозом ОРВИ и грипп. Сейчас готовы 730 койкомест в 20 стационарах региона. Их количество при необходимости может быть увеличено в разы.

- Продолжаем держать ситуацию на ежедневном контроле, - сказал Ярослав Семенов, председатель Правительства Удмуртии. – Несмотря на то, что во многих регионах России эпидпорог уже превышен, у нас сохраняется стабильная ситуация. Это происходит благодаря осенней прививочной кампании, которая охватила 48,7% совокупного населения республики. Важнейшая задача - продолжать ежедневный мониторинг наличия масок в аптечной сети и их стоимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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