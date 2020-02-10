Полицейские в Удмуртии обнаружили сеть притонов для занятия проституцией

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:30:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии полицейские задержали троих местных жителей, которые подозреваются в организации занятия проституцией другими лицами и вовлечении в занятие проституцией несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Объявления об оказании услуг интимного характера задержанные размещали в интернете. Для занятия проституцией было арендовано несколько квартир в Ижевске, а также услуги оказывались в саунах и банях, куда организаторы привозили девушек, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям: «организация занятия проституцией с использованием несовершеннолетних» и «Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних». Двое подозреваемых находятся в изоляторе временного содержания. Третий подозреваемый – женщина, которая уже была судима за аналогичное преступление, находится под подпиской о невыезде.

Теперь организаторам притона грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Мужчина из Удмуртии осудили за уклонение от оплаты налогов в сумме 6 млн рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU