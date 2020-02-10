Мужчина из Удмуртии осужден за уклонение от уплаты налогов в сумме более 6 млн рублей
В Удмуртии осудили местного жителя, который обвинялся в неуплате налогов в сумме более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.
- Мужчина дал указание своему бухгалтеру о включении в налоговые декларации заведомо ложных сведений об объекте налогообложения. Таким образом обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджет в крупном размере – 6 млн рублей, - сообщает пресс-служба.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Иск прокурора о взыскании суммы неуплаченных налогов удовлетворен в полном объеме.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Житель Удмуртии получил 7 месяцев исправительных работ за отстрел лося.
- Грипп наступает. Сколько случаев уже зарегистрировано.
- Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева победила в спринте на кубке IBU.
- В Ижевске задержали подозреваемого в угоне двух микроавтобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»