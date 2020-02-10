Мужчина из Удмуртии осужден за уклонение от уплаты налогов в сумме более 6 млн рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:29:49+03:00

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В Удмуртии осудили местного жителя, который обвинялся в неуплате налогов в сумме более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура республики.

- Мужчина дал указание своему бухгалтеру о включении в налоговые декларации заведомо ложных сведений об объекте налогообложения. Таким образом обвиняемый уклонился от уплаты налогов в бюджет в крупном размере – 6 млн рублей, - сообщает пресс-служба.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Иск прокурора о взыскании суммы неуплаченных налогов удовлетворен в полном объеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU