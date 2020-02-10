За выходные в Удмуртии в пожарах погибло четыре человека

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:20:57+03:00

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В Удмуртии за прошедшие выходные произошло два пожара, в результате которых погибло четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

- 8 февраля в одном из домов в деревне Карашур Як-Бодьинского района произошел пожар. Когда пожарные приехали на место, дом горел открытым пламенем, и частично обрушилась кровля. В огне погибло два человека. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении одного из погибших, - сообщает пресс-служба.

Еще один пожар произошел на следующий день, 9 февраля, в Можге. Загорелся одноэтажный жилой дом. Через 15 минут пожарным удалось справиться с пламенем. В огне погибли два человека – 56-летняя женщина и 48-летний мужчина.

Предварительная причина пожара - недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

В рамках доследственной проверки осмотрены места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Опрашиваются соседи и родственники погибших, назначены экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU