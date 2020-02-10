2020-02-10T10:54:34+03:00
Общество

Около 15 тысяч человек приняли участие в Ижевске во «Всемирном дне пельменя»

Охрану массового порядка осуществляли около 150 полицейских
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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8 февраля в Ижевске прошел фестиваль «Всемирный день пельменя». Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в мероприятиях приняло участие около 15000 человек.

- На центральной площади проводились культурно-развлекательные мероприятия и кулинарная ярмарка с привлечением производителей пельменей. Охрану общественного порядка в этот день осуществляли 150 полицейских, более 80 представителей ДНД и ЧОП, более 100 волонтеров, - сообщает пресс-служба.

Нарушений порядка допущено не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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