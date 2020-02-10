2020-02-10T13:14:08+03:00
Общество

Tele2 подготовила шесть вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных

В салонах оператора второй смартфон можно приобрести за полцены
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Tele2 предлагает жителям Удмуртии уже сейчас задуматься о подарке ко Дню всех влюбленных. Так, до 16 февраля 2020 года в салонах связи оператора каждый желающий может приобрести смартфон по специальной выгодной цене. При покупке популярных моделей бренда Huawei* клиенты получают второй гаджет со скидкой 50%. При этом при выборе второго смартфона оператор предлагает посетителям обратить внимание также и на модели Samsung Galaxy* и брендированные 4G-смартфоны Tele2. Таким образом, в качестве второго смартфона за полцены покупатели могут выбрать один из шести вариантов гаджетов разных моделей и брендов.

Кроме того, дополнить подарок своей «второй половинке» клиенты оператора могут приятными сюрпризами, которые можно найти в обновленных к празднику предложениях программы лояльности «Больше». Фотокнига с историей любви, совместные уроки английского - это и многое другое абоненты могут получить совершенно бесплатно, активировав предложения на сайте или в мобильном приложении «Мой Tele2».

Оставаться со своими близкими на связи даже за тысячи километров друг от друга клиентам Tele2 позволит один из самых востребованных тарифов – «Мой онлайн+». Тарифный план подойдет каждому, кто много разговаривает по телефону и переписывается в соцсетях. Предложение включает безлимит на популярные соцсети и мессенджеры, безлимитные звонки на номера Tele2 России, 400 минут для звонков на остальные номера России и 25 Гб интернет-трафика. Подробная информация доступна у продавцов-консультантов в салонах связи Tele2.

*Хуавей, Самсунг Гэлэкси

ИСТОЧНИК KP.RU

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