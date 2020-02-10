«Лекции, презентации, семинары и дискуссии»: в Ижевске пройдет образовательный интенсив «Городские практики»

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:23:30+03:00

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С 25 по 27 февраля в Ижевске пройдет образовательный интенсив «Городские практики» (18+). За три дня пройдет серия просветительских интенсивов для профессионалов в сфере комплексного развития городов России.

Как сообщают организаторы программа «Городские практики» состоит из бесплатных мероприятий для архитекторов, застройщиков, представителей власти и предпринимателей. В рамках интенсива приглашённые эксперты рассмотрят с участниками актуальные кейсы проектирования общественных пространств, возможности и перспективы применения территориальных и жилищных стандартов, сценарии пространственного развития, а также многие другие направления городского планирования.

Лекции, семинары и дискуссии будут проходить в Центре развития городской среды с 10:00 до 17:00. Подать заявку на участие интенсиве можно на сайте.

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В Ижевске программа «Городские практики» организована совместно с правительством Удмуртской Республики и Центром развития дизайна и городской среды УР.

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ИСТОЧНИК KP.RU