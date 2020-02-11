Более чем в 1,5 раза в Удмуртии увеличилось количество преступлений по отмыванию денег за 2019 год

11 Февр. 2020 2020-02-11T06:27:34+03:00

Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей

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За 2019-й год в Удмуртии количество преступлений, связанных с отмыванием денег, выросло на 68%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. За последний год таких случаев выявлено 42, в 2018-м их было 25.

– Ход расследования уголовных дел рассматриваемой категории находится на контроле, обсуждается на межведомственных совещаниях в прокуратуре республики, – говорится в сообщении.

Напомним, что за совершение этого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штрафа до миллиона рублей.

СПРАВКА:

Отмывание денег – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными самим лицом (или другими лицами) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU