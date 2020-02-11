2020-02-11T06:27:34+03:00
Происшествия

Более чем в 1,5 раза в Удмуртии увеличилось количество преступлений по отмыванию денег за 2019 год

Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

За 2019-й год в Удмуртии количество преступлений, связанных с отмыванием денег, выросло на 68%. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. За последний год таких случаев выявлено 42, в 2018-м их было 25.

– Ход расследования уголовных дел рассматриваемой категории находится на контроле, обсуждается на межведомственных совещаниях в прокуратуре республики, – говорится в сообщении.

Напомним, что за совершение этого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штрафа до миллиона рублей.

СПРАВКА:

Отмывание денег – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными самим лицом (или другими лицами) в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Объект культурного наследия в Ижевске отреставрируют
У пенсионерки из Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей
Сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в Удмуртии изменились
Удмуртия вошла в число регионов, где самые жесткие коллекторы
Один из закрывающихся магазинов «Ижтрейдинг» в Ижевске распродает тележки
Фоторепортаж: завершился этап чемпионата Удмуртии 2020 по автомобильному кроссу
Мужчина в Ижевске взял автомобиль в аренду и отдал его в разбор
«Городскую УК» в Ижевске заставили перечислить собранные с людей деньги
Более чем в 1,5 раза в Удмуртии увеличилось количество преступлений по отмыванию денег за 2019 год
Почему на входе в аэропорт Ижевска собираются очереди?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова потеряла лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира
Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей
«Лекции, презентации, семинары и дискуссии»: в Ижевске пройдет образовательный интенсив «Городские практики»
Куда нужно обращаться ижевчанам, чтобы установить «лежачего полицейского»?
Начальника управления ЖКХ администрации назначили в Ижевске
Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в ДТП на трассе Удмуртии
Tele2 подготовила шесть вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
17-летнего ижевчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
Биатлонист из Удмуртии стал чемпионом России в марафоне
За выходные в Удмуртии в пожарах погибло четыре человека
Около 15 тысяч человек приняли участие в Ижевске во «Всемирном дне пельменя»
Волонтеры из Удмуртии спасли собаку из рук нерадивых хозяев
Полицейские в Удмуртии обнаружили сеть притонов для занятия проституцией
Ижевчане завоевали первое место в Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур
Мужчина из Удмуртии осужден за уклонение от уплаты налогов в сумме более 6 млн рублей
Житель Удмуртии получил 7 месяцев исправительных работ за отстрел лося