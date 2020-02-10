2020-02-10T16:36:44+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей

Они попросили женщину дать им в долг
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В Удмуртии в полицию обратилась 80-летняя жительница Можги с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что в ее квартиру пришли двое незнакомых мужчин и рассказали, что их друг попал в ДТП. На данный момент он в больнице в тяжелом состоянии и на его лечение нужны деньги, мужчины попросили у пенсионерки 50 тысяч рублей в долг. Записали номер ее счета и пообещали через несколько дней вернуть. Женщина достала из шкафа нужную сумму, остальное убрала обратно, - сообщает пресс-служба.

После этого один из мужчин попросил у потерпевшей стакан воды и вместе с ней пошел на кухню. Когда незнакомцы ушли, пенсионерка поняла, что из тайника пропало 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают причастных к преступлению.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Лекции, презентации, семинары и дискуссии»: в Ижевске пройдет образовательный интенсив «Городские практики».

- Узнали, куда нужно обращаться ижевчанам, чтобы установить "лежачего полицейского".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему на входе в аэропорт Ижевска собираются очереди?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова потеряла лидерство в рейтинге лучших фигуристок мира
Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей
«Лекции, презентации, семинары и дискуссии»: в Ижевске пройдет образовательный интенсив «Городские практики»
Куда нужно обращаться ижевчанам, чтобы установить «лежачего полицейского»?
Начальника управления ЖКХ администрации назначили в Ижевске
Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в ДТП на трассе Удмуртии
Tele2 подготовила шесть вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
17-летнего ижевчанина обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере
Биатлонист из Удмуртии стал чемпионом России в марафоне
За выходные в Удмуртии в пожарах погибло четыре человека
Около 15 тысяч человек приняли участие в Ижевске во «Всемирном дне пельменя»
Волонтеры из Удмуртии спасли собаку из рук нерадивых хозяев
Полицейские в Удмуртии обнаружили сеть притонов для занятия проституцией
Ижевчане завоевали первое место в Международном конкурсе снежных и ледовых скульптур
Мужчина из Удмуртии осужден за уклонение от уплаты налогов в сумме более 6 млн рублей
Житель Удмуртии получил 7 месяцев исправительных работ за отстрел лося