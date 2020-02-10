Полицейские разыскивают злоумышленников, которые похитили у пенсионерки из Удмуртии 150 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:36:44+03:00

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В Удмуртии в полицию обратилась 80-летняя жительница Можги с сообщением о хищении крупной суммы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Женщина рассказала, что в ее квартиру пришли двое незнакомых мужчин и рассказали, что их друг попал в ДТП. На данный момент он в больнице в тяжелом состоянии и на его лечение нужны деньги, мужчины попросили у пенсионерки 50 тысяч рублей в долг. Записали номер ее счета и пообещали через несколько дней вернуть. Женщина достала из шкафа нужную сумму, остальное убрала обратно, - сообщает пресс-служба.

После этого один из мужчин попросил у потерпевшей стакан воды и вместе с ней пошел на кухню. Когда незнакомцы ушли, пенсионерка поняла, что из тайника пропало 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, полицейские разыскивают причастных к преступлению.

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ИСТОЧНИК KP.RU