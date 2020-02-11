2020-02-11T09:55:44+03:00
Недвижимость

«Городскую УК» в Ижевске заставили перечислить собранные с людей деньги

Это более 120 тысяч рублей
Дмитрий Бикин
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Фото: архивФото: архив
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По решению прокуратуры «Городская УК» выплатила более 120 тысяч рублей на счет в «Фонд капитального ремонта в УР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.

– Установлено, что с 2015 года собственники многоквартирного дома №12 по ул. Курортной г.Ижевска формировали фонд капитального ремонта общего имущества на специальном счете в банке, владельцем которого является ООО «Городская УК», – говорится в сообщении.

В 2017 году собственники решили открыть счет у регионального оператора вместо спецсчета. Но до 30 декабря 2019-го УК не перечисляла денег. На запросы «управляйка» не реагировала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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