Фоторепортаж: завершился этап чемпионата Удмуртии 2020 по автомобильному кроссу

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:02:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии завершился первый этап чемпионата 2020 по автомобильному кроссу. Об этом написали организаторы в группе «ВКонтакте» «АВТОКРОСС Удмуртской Республики».

Согласно результатам, награды разыгрывались в четырех направлениях – ДЗ-Спринт, Д2, КлассикаСупер-1600 и Д2Н. Победителями в них стали Фомин Максим, Пушкарев Максим и Загументов Сергей (в двух последних) соответственно.

А вот небольшой фоторепортаж с гонок:

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Почему на входе в аэропорт Ижевска собираются очереди?

ИСТОЧНИК KP.RU