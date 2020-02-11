2020-02-11T10:02:00+03:00
Спорт

Фоторепортаж: завершился этап чемпионата Удмуртии 2020 по автомобильному кроссу

Собрали несколько ярких фото
Богдан Орлов
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Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»
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В Удмуртии завершился первый этап чемпионата 2020 по автомобильному кроссу. Об этом написали организаторы в группе «ВКонтакте» «АВТОКРОСС Удмуртской Республики».

Согласно результатам, награды разыгрывались в четырех направлениях – ДЗ-Спринт, Д2, КлассикаСупер-1600 и Д2Н. Победителями в них стали Фомин Максим, Пушкарев Максим и Загументов Сергей (в двух последних) соответственно.

А вот небольшой фоторепортаж с гонок:

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

Фото: «Автомаркет Ойлекс» «ВКонтакте»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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