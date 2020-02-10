Почему на входе в аэропорт Ижевска собираются очереди?

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:03:09+03:00

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9 февраля социальные сети облетела фотография огромной очереди в аэропорт Ижевска. Ее опубликовал один из пассажиров, который, по его словам, простоял на двадцатиградусном морозе около 15 минут.

Сложившуюся ситуацию журналисту «Комсомолки» прокомментировали в пресс-службе «Ижавиа».

- Пассажиры часто приезжают впритык ко времени рейса, причем сразу большими семьями, берут с собой сопровождающих. При входе каждый должен положить сумку на ленту и вытащить из карманов все вещи, о втором часто забывают, и очередь задерживается, - рассказали в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU