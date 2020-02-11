2020-02-11T10:03:43+03:00
Происшествия

Мужчина в Ижевске взял автомобиль в аренду и отдал его в разбор

Оказалось, что это не первый такой случай
Дмитрий Бикин
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Фото: архивФото: архив
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Ижевчанину пришлось ехать в Татарстан, чтобы вернуть свой автомобиль. «Арендатор» сдал его в авторазбор. Это об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

– Потерпевший разместил в сети Интернет объявление о сдаче в аренду автомобиля . Незнакомый мужчина написал ему о том, что хочет взять транспортное средство в аренду для перевозки груза, и отправил фотографии своего паспорта и водительского удостоверения. В ходе встречи потерпевший передал мужчине ключи от автомобиля. В последующем ижевчанин узнал, что фотографии документов не соответствуют действительности, а человек, предоставивший их, неоднократно похищал автомобили граждан и сдавал их в авторазбор, – говорится в сообщении.

Мужчина забрал из разбора свое авто и обратился в полицию. Там установили причастность к преступлению 47-летнего жителя Татарстана. Выяснилось, что он находится в следственном изоляторе в Пермском крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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