2020-02-10T14:09:57+03:00
Происшествия

Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 8 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на первом километре автодороги «Объездная Ижевска-д. Старое Михайловское» Завьяловского района» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 44-летний водитель «Ниссан» взрезался в машину «Фольксваген» под управлением 44-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Ниссан» получил травмы, его отвезли в больницу. Пассажиры автомобиля «Фольксваген» 35-летняя женщина и годовалая девочка получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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