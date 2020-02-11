2020-02-11T14:46:25+03:00
Происшествия

61-летнего жителя Удмуртии задержали за содержание наркопритона

Также мужчина выращивал коноплю в лесном массиве
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали 61-летнего местного жителя, которого обвиняют в содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что в лесу недалеко от своего дома задержанный выращивал коноплю, в последующем растение, содержащее наркотическое средство. Далее он высушивал растение и хранил для личного употребления. С декабря 2019 года он систематически предоставлял свой дом наркозависимым для употребления наркотиков, - сообщает пресс-служба.

В ходе обыска полицейскими было обнаружено наркотическое средство растительного происхождения, также в доме находились лица в состоянии наркотического опьянения.

В отношении пяти лиц составлены протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», а в отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

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- В пресс-службе МЧС России по Удмуртии рассказали, по какой причине всем рыбакам и просто любителям походить по льду не стоит этого делать в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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