61-летнего жителя Удмуртии задержали за содержание наркопритона
В Удмуртии задержали 61-летнего местного жителя, которого обвиняют в содержании наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что в лесу недалеко от своего дома задержанный выращивал коноплю, в последующем растение, содержащее наркотическое средство. Далее он высушивал растение и хранил для личного употребления. С декабря 2019 года он систематически предоставлял свой дом наркозависимым для употребления наркотиков, - сообщает пресс-служба.
В ходе обыска полицейскими было обнаружено наркотическое средство растительного происхождения, также в доме находились лица в состоянии наркотического опьянения.
В отношении пяти лиц составлены протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», а в отношении хозяина дома возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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