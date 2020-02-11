2020-02-11T12:25:41+03:00
Общество

На Ижевском пруду начали понижать уровень воды

Также уровень воды понизят еще на нескольких водохранилищах республики
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

На Ижевском пруду начали предпаводковое понижение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Понижение уровня воды будет проводиться с 10 февраля по 25 марта 2020 года. Кроме Ижевского пруда еще на Воткинском, Камбарском и Пудемском водохранилищах. В связи с этим на льду могут образовываться трещины, а под ним - пустоты и промоины, - говорится в сообщении.

Жителей Удмуртии просят быть внимательными и не выходить на лед. В случаях возникновения происшествий на водных объектах незамедлительно сообщайте по телефонам 112,101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Болотоход» провалился под лед в Удмуртии. Рыбаки успели выпрыгнуть из транспорта.

- На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.

- Спасение рыбаков и провалившийся лед: сотрудники МЧС Удмуртии провели учения по ликвидации ЧС зимой.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны
61-летнего жителя Удмуртии задержали за содержание наркопритона
Финал второго Кубка России по мотогонкам на льду пройдет в Ижевске
Фестиваль уличного искусства может пройти в Ижевске
Парень и девушка из Удмуртии сбывали наркотики в Астрахани
На Ижевском пруду начали понижать уровень воды
Трое жителей Удмуртии обвиняются в убийстве пропавшей 25-летней девушки
Водитель насмерть сбил пешехода на трассе Удмуртии
Объект культурного наследия в Ижевске отреставрируют
У пенсионерки из Удмуртии похитили более 1 миллиона рублей
Сроки выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в Удмуртии изменились
Удмуртия вошла в число регионов, где самые жесткие коллекторы
Один из закрывающихся магазинов «Ижтрейдинг» в Ижевске распродает тележки
Фоторепортаж: завершился этап чемпионата Удмуртии 2020 по автомобильному кроссу