На Ижевском пруду начали понижать уровень воды
На Ижевском пруду начали предпаводковое понижение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.
- Понижение уровня воды будет проводиться с 10 февраля по 25 марта 2020 года. Кроме Ижевского пруда еще на Воткинском, Камбарском и Пудемском водохранилищах. В связи с этим на льду могут образовываться трещины, а под ним - пустоты и промоины, - говорится в сообщении.
Жителей Удмуртии просят быть внимательными и не выходить на лед. В случаях возникновения происшествий на водных объектах незамедлительно сообщайте по телефонам 112,101.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Болотоход» провалился под лед в Удмуртии. Рыбаки успели выпрыгнуть из транспорта.
- На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.
- Спасение рыбаков и провалившийся лед: сотрудники МЧС Удмуртии провели учения по ликвидации ЧС зимой.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»