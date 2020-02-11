На Ижевском пруду начали понижать уровень воды

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:25:41+03:00

Также уровень воды понизят еще на нескольких водохранилищах республики

Изменить размер текста: A A

На Ижевском пруду начали предпаводковое понижение уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Понижение уровня воды будет проводиться с 10 февраля по 25 марта 2020 года. Кроме Ижевского пруда еще на Воткинском, Камбарском и Пудемском водохранилищах. В связи с этим на льду могут образовываться трещины, а под ним - пустоты и промоины, - говорится в сообщении.

Жителей Удмуртии просят быть внимательными и не выходить на лед. В случаях возникновения происшествий на водных объектах незамедлительно сообщайте по телефонам 112,101.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Болотоход» провалился под лед в Удмуртии. Рыбаки успели выпрыгнуть из транспорта.

- На Каме двое рыбаков на снегоходе провалились под лед, один из них не выжил.

- Спасение рыбаков и провалившийся лед: сотрудники МЧС Удмуртии провели учения по ликвидации ЧС зимой.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU