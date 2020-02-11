Руководитель Росгидромета: «В Ижевске станет по-весеннему тепло уже в первые дни марта»
Всего через несколько недель на европейской части России наступит весна. Какая погода будет в Ижевске, журналистам рассказал руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.
Фото: Анастасия Захарова
- В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит скоро. Что касается Ижевска, тут ничего экстремального не будет. То же самое и с половодьем: оно не будет легким, но об этом рано пока еще говорить. Не стал бы пока пугать жителей, - заявил Игорь Шумаков.
К 15 марта появится точный прогноз на весну. Пока Игорь Шумаков отказался давать прогнозы по этой теме, потому что их составлять пока еще рано.
- Год необычный, хотя такие были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Тем не менее, в таких условиях любой прогноз – это шедевр, а еще если он на 100% сбылся, то тогда это вдвойне шедевр, - пошутил руководитель Росгидромета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, который уже много лет проводит наблюдения на экологической площадке возле реки Позимь рассказал, какого паводка ждать жителям Удмуртии (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»