2020-02-11T16:19:04+03:00
Общество

Руководитель Росгидромета: «В Ижевске станет по-весеннему тепло уже в первые дни марта»

А также Игорь Шумаков рассказал, когда будет точный прогноз на весну
Анастасия Захарова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Всего через несколько недель на европейской части России наступит весна. Какая погода будет в Ижевске, журналистам рассказал руководитель федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- В европейской части России, как говорят наши ученые, весна наступит скоро. Что касается Ижевска, тут ничего экстремального не будет. То же самое и с половодьем: оно не будет легким, но об этом рано пока еще говорить. Не стал бы пока пугать жителей, - заявил Игорь Шумаков.

К 15 марта появится точный прогноз на весну. Пока Игорь Шумаков отказался давать прогнозы по этой теме, потому что их составлять пока еще рано.

- Год необычный, хотя такие были и 100 лет назад, и 50 лет назад. Тем не менее, в таких условиях любой прогноз – это шедевр, а еще если он на 100% сбылся, то тогда это вдвойне шедевр, - пошутил руководитель Росгидромета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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