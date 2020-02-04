2020-02-04T16:37:51+03:00
Общество

Сильный паводок прогнозируют эксперты в Удмуртии в этом году

В 2019 году основной паводок пришелся на первую половину апреля
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии прогнозируется сильный паводок. Такое мнение выразил старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский, который уже много лет проводит наблюдения на экологической площадке возле реки Позимь.

- В августе выпало 203% осадков, то есть в два раза больше нормы, -рассказал «Комсомолке» Адаховский. - Почва перенасыщена влагой. Я наблюдал это осенью, в сентябре-октябре: даже небольшой дождь приводил к резкому повышению уровня реки, то есть вода не впитывалась в почву, а уходила в поверхностные стоки. Сейчас впереди еще два месяца снегопада, а высота снежного покрова уже составляет 50 см – это норма. Скорее всего, она увеличится примерно до 70 см.

По словам эксперта, в феврале осадки еще продолжатся. Отметим, что в прошлом году прогноз Адаховского подтвердился: половодье не было интенсивным и его максимальные уровни не превышали средних для Удмуртии значений. В 2019 году основной паводок пришелся на первую половину апреля.

Кстати в целях снижения негативного последствия паводка на территории республики уже запланирован комплекс превентивных мероприятий. В него входит как прогнозирование и мониторинг обстановки, уточнение планирующих документов, так и практические мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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