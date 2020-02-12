2020-02-12T06:32:19+03:00
Происшествия

Вербовавшему сокамерников в террористы ижевчанину изменили срок заключения

Его сократили, но незначительно
Анастасия Волкова
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Ижевчанину, вербовавшему террористов в колонии Ухты, изменили срок заключения. Об этом сообщает издание «КомиОнлайн» со ссылкой на помощника прокуратуры республики Михаила Григорьева.

Установлено, что еще в 2017 году, злоумышленник, отбывая наказание в исправительной колонии №8, призывал сокамерников к террористической деятельности. Он склонял осужденных к вступлению в международную террористическую организацию, запрещенную в России. Также мужчина размещал соответствующие видеозаписи на собственной странице в одной из соцсетей.

Тогда его приговорили к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако Верховный суд сократил срок на 2 месяца в связи с допущенными при назначении наказания нарушениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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