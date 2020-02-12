«Денежная реформа»: у 93-летней ижевчанки похитили 170 000 рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:54:28+03:00

Изменить размер текста: A A

У 93-летней ижевчанки была похищена крупная денежная сумма – 170 000 рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции пенсионерка рассказала, что сама впустила в дом мошенницу. Та представилась сотрудницей отдела социального обеспечения и рассказала, что сейчас идет денежная реформа: для обмена, оказывается, нужно переписать номера всех купюр. Доверчивая женщина пригласила незнакомку в квартиру и отдала конверт с деньгами из тайника. Злоумышленница переписала номера и вернула купюры.

- Спустя непродолжительное время потерпевшая решила пересчитать свои деньги, но их в тайнике не оказалось, - рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Будь в курсе!

МВД по Удмуртской Республике напоминает гражданам, особенно лицам пенсионного возраста, о необходимости проявлять особую бдительность при общении с неизвестными. Не впускайте незнакомых в дом или в квартиру, не оставляйте ценные вещи без присмотра, не демонстрируйте незнакомым имеющиеся в доме наличные денежные средства и иные ценности. В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02 (со всех мобильных - 102).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров - Вятские Поляны

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU