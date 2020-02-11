Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны

11 Февр. 2020 2020-02-11T15:05:37+03:00

Изменить размер текста: A A

На трассе Киров – Вятские Поляны инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

- В пятницу, 7 февраля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 323 км автодороги Киров – Вятские Поляны стоит машина «Газель», водитель которой нуждается в помощи. На место выехали наряд ДПС. Прибыв, сотрудники увидели замерзшего водителя, который рассказал, что живет в Удмуртии и едет в Нижний Новгород, по пути у него сломалась машина, и он несколько часов пытается отремонтировать ее, - сообщает пресс-служба.

При этом на улице было -15 градусов. Инспекторы вызвали эвакуатор, посадили водителя в служебную машину, чтобы он согрелся. Позже «Газель» доставили на охраняемую стоянку, а мужчину в гостиницу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- До 4 лет лишения свободы грозит 61-летнему жителю Удмуртии. Какое преступление он совершил.

- В Ижевск возвращается самый зрелищный спорт! Финал Кубка мотогонок на льду пройдет в столице Удмуртии, узнали дату, время и место.

ИСТОЧНИК KP.RU