2020-02-11T15:05:37+03:00
Общество

Водителя из Удмуртии спасли в мороз на трассе Киров – Вятские Поляны

Он несколько часов пытался починить сломанную машину
Дарья ПОРСЕВА
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Инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиИнспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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На трассе Киров – Вятские Поляны инспекторы ДПС спасли водителя из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.

- В пятницу, 7 февраля, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 323 км автодороги Киров – Вятские Поляны стоит машина «Газель», водитель которой нуждается в помощи. На место выехали наряд ДПС. Прибыв, сотрудники увидели замерзшего водителя, который рассказал, что живет в Удмуртии и едет в Нижний Новгород, по пути у него сломалась машина, и он несколько часов пытается отремонтировать ее, - сообщает пресс-служба.

При этом на улице было -15 градусов. Инспекторы вызвали эвакуатор, посадили водителя в служебную машину, чтобы он согрелся. Позже «Газель» доставили на охраняемую стоянку, а мужчину в гостиницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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