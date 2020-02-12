В Музее изобразительных искусств в Ижевске откроется выставочный зал

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:13:10+03:00

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В Ижевске в этом году в Музее изобразительных искусств откроется большой выставочный зал. Об этом «Комсомолке» рассказал министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

- Там должен открыться многофункциональный зал, где будут проходить интересные массовые мероприятия. Там же можно будет посмотреть экспозицию работ художников, проживающих в Удмуртии и уроженцев республики, которой нет на сегодняшний день, - отметил министр.

План выставочного зала Фото: предоставлено музеем

Как рассказала нашему журналисту директор музея Вера Вахрушева, сейчас это самое большое пространство музея. Его открыли в 1980 году и там всегда проводились выставки и культурные мероприятия. А в 2011 году зал закрыли и переоборудовали в хранилище.

- В зависимости от сценария мероприятия мы будем менять это пространство. Оно будет современным и мобильным. Вариантов очень много. Кроме того, в этом зале наравне с классическим искусством мы планируем организовывать выставки современного искусства, показывать масштабные инсталляции, крупные арт-объекты, создавать интересные коллаборации с другими институциями. Это позволит расширить границы и перейти музею на другой уровень, - рассказывает Вера Вахрушева.

Точные сроки его открытия пока не называются. По словам директора музея, открыть зал после ремонта планировали юбилейной выставкой профессионального искусства Удмуртии, в рамках 40-летия Музея и 100-летия Государственности Удмуртии в конце октября 2020 года. После открытия в зале будут проходить выставки, концерты, театральные постановки, лекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU