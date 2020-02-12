«Курочка раз, курочка два…»: в Удмуртии появилась вакансия ловца кур
В Удмуртии на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob* появилась вакансия рабочего по отлову птиц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.
- Соискатель должен быть ответственным и хотеть работать. От работника требуется ловить курицу в загоне, засовывать ее в клетку, затем клетку ставить на трактор. При этом иногородним работодатель готов предоставить жилье за счет организации, а также обещает бесплатные обеды, - сообщает пресс-служба.
Также прописан режим работы – по 11 часов 6 дней в неделю. Зарплата варьируется от 33 до 35 тысяч рублей.
*СуперДжоб
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ИСТОЧНИК KP.RU
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