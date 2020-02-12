2020-02-12T10:13:02+03:00
Общество

«Курочка раз, курочка два…»: в Удмуртии появилась вакансия ловца кур

Вакансия опубликована на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob* появилась вакансия рабочего по отлову птиц. Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

- Соискатель должен быть ответственным и хотеть работать. От работника требуется ловить курицу в загоне, засовывать ее в клетку, затем клетку ставить на трактор. При этом иногородним работодатель готов предоставить жилье за счет организации, а также обещает бесплатные обеды, - сообщает пресс-служба.

Также прописан режим работы – по 11 часов 6 дней в неделю. Зарплата варьируется от 33 до 35 тысяч рублей.

*СуперДжоб

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ИСТОЧНИК KP.RU

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