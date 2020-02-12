Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:56:35+03:00

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Tele2 подвела итоги результатов продаж абонентского оборудования в своей розничной сети. Выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 выросла на 23% по итогам 2019 года. Самыми продаваемыми устройствами в салонах связи Tele2 остаются гаджеты Samsung*, Huawei*, Xiaomi*. Средний чек от продаж оборудования в розничной сети Tele2 увеличился на 40%, что обусловлено выбором покупателей в пользу более мощных устройств.

Пик продаж пришелся на декабрь, когда клиенты выбирали в качестве новогоднего подарка новый смартфон. Активными по продажам месяцами также стали июль и август. Наименьшее количество смартфонов было продано в апреле.

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Клиенты все больше выбирают надежные, функциональные и, как следствие, более дорогие устройства – отсюда рост среднего чека от продажи смартфонов. По итогам 2019 года он увеличился на 40%. По этому показателю именно смартфоны показывают наиболее резкую динамику в сравнении с планшетами, роутерами и модемами, которые по-прежнему остаются востребованными устройствами. Если оценить рост среднего чека в срезе производителей, то наибольшую восходящую динамику демонстрируют устройства компании Samsung как одного из лидеров рынка.

Tele2 продолжает реализовывать стратегию продаж абонентского оборудования и фокусируется на 4G-устройствах. Это приводит к стремительному вымыванию в ассортименте розницы гаджетов предыдущих поколений. Доля LTE-смартфонов по итогам 2019 года выросла на внушительный 31 п. п. до 78%.

Самыми продаваемыми стали смартфоны с большим экраном – от 6 дюймов и более: они занимают долю в 26%.

*Самсунг, Хуавей, Сяоми

ИСТОЧНИК KP.RU