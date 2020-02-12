2020-02-12T16:21:14+03:00
Общество

Ветераны Великой Отечественной войны в Удмуртии получат единовременную выплату

Всего выплаты получат 10 830 жителей республики
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 10 830 жителей Удмуртии получат единовременную выплату. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По данным указа президента России от 7 февраля по 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны.

По 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

В Удмуртии по по 75 000 рублей получат 374 человека, по 50 000 рублей - 10 456 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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