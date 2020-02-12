2020-02-12T14:00:03+03:00
Спорт

«Она приносила мне свои грамоты»: японские журналисты сняли фильм о фигуристке Алине Загитовой

Они специально прилетали в Ижевск и посетили школу, в которой училась чемпионка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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Японские журналисты сняли фильм об Олимпийской чемпионке Алине Загитовой. Первые кадры фильма уже появились в твиттере японского канала.

В гимназии №86, где училась олимпийская чемпионка, журналисты пообщались с ее одноклассниками и классным руководителем.

- Конечно, мы гордимся Алиной, радуемся е успехам. Рады, что она училась в нашей школе, - рассказали одноклассники фигуристки.

- Алина мне приносила грамоты как классному руководителю. Но это были в основном вторые, третьи и так далее места. Чуть-чуть ей не хватало до первого места. Начав тренироваться в Москве, она сделала очень большой рывок в своей профессиональной карьере и стала чемпионкой, - поделилась классный руководитель девушки.

Также в репортаже показали саму Алину Загитову, отрывки с ее тренировки, падения.

Напомним, Алина Загитова заявила о приостановлении своей карьеры фигуристки. Она не будет участвовать ни на Чемпионате России, ни Европы, ни мира.

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Японские журналисты сняли сюжет об олимпийской чемпионке Алине Загитовой, побывав в ее школе в Ижевске. # 1 20 # # # # https://t.co/tpsyksJyKE

ИСТОЧНИК KP.RU

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