2020-02-12T15:32:05+03:00
Общество

Лекция о роли современного архитектора пройдет в Ижевске

На мероприятие может прийти любой желающий
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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26 февраля в Ижевске в рамках программы «Городские практики» пройдет лекция о роли современного архитектора (18+). Об этом сообщают организаторы мероприятия.

С какими запросами приходится сталкиваться архитектору, и какими навыками он должен обладать расскажет архитектор, начальник управления строительства и архитектуры Липецкой области Наида Исматулаева.

- Принято считать, что один архитектор способен решить все задачи в рамках частного мастер планирования и больших областных схем территориального планирования. На самом деле в каждой из этих подзадач появляются новые роли для архитектора. Их настолько много, и они настолько уникальны, что для каждой конкретной ситуации мы нуждаемся в более узких знаниях и профильных специалистах. И все эти люди — архитекторы. Поэтому важно говорить об изменении роли не только классического архитектора, проектировщика-архитектора, исследователя-архитектора, но еще и об изменении административного органа в области архитектуры на уровне департамента, города или области, - отметила Наида Исматулаева.

Чтобы принять участие в лекции необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Когда: 26 февраля

Где: Научная библиотека УдГУ

Во сколько: 18:00

Сколько: бесплатно.

Напомним, с 25 по 27 февраля в Ижевске пройдет образовательный интенсив «Городские практики» (18+). За три дня пройдет серия просветительских интенсивов для профессионалов в сфере комплексного развития городов России.

«Городские практики» — часть программы Архитекторы.рф, которая реализуется ДОМ.РФ в стратегическом партнерстве с Институтом «Стрелка» при поддержке правительства России и Министроя России. В Ижевске программа «Городские практики» организована совместно с правительством Удмуртии и Центром развития дизайна и городской среды республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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